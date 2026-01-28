Овечкин довел до 996 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:5 уступил "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Сиэтле.

В составе "Вашингтона" гол провел российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 40-летний россиянин обновил принадлежащий ему рекорд лиги – 919 голов в регулярных чемпионатах. С учетом плей-офф на его счету теперь 996 голов. По этому показателю он занимает второе место вслед за канадцем Уэйном Гретцки (1016).

В настоящий момент обе команды находятся вне зоны плей-офф. "Сиэтл" занимает 10-е место в Западной конференции (57), "Вашингтон" 12-е – в Восточной (57).