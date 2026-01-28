Поиск

Овечкин довел до 996 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:5 уступил "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Сиэтле.

В составе "Вашингтона" гол провел российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 40-летний россиянин обновил принадлежащий ему рекорд лиги – 919 голов в регулярных чемпионатах. С учетом плей-офф на его счету теперь 996 голов. По этому показателю он занимает второе место вслед за канадцем Уэйном Гретцки (1016).

В настоящий момент обе команды находятся вне зоны плей-офф. "Сиэтл" занимает 10-е место в Западной конференции (57), "Вашингтон" 12-е – в Восточной (57).

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК пригласил еще четырех российских спортсменов для участия в ОИ-2026

Российских пятиборцев допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });