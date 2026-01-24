Поиск

Овечкин довел до 995 число голов в НХЛ с учетом плей-офф

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:1 обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла льду "Калгари".

В составе "Вашингтона" автором одного из голов стал российский нападающий Александр Овечкин, который в конце третьего периода поразил пустые ворота соперника.

Этой встрече предшествовала пятиматчевая безголевая серия Овечкина.

В результате Овечкин до 918 довел число голов за карьеру в чемпионатах НХЛ, обновив принадлежащий ему рекорд лиги. С учетом плей-офф на счету россиянина 995 голов. В нынешнем чемпионате у него 21 точный бросок.

"Вашингтон" набрал 56 очков и по-прежнему находится вне зоны плей-офф. Он занимает 12-е место в Восточной конференции, отставание от восьмой строчки составляет три очка.

Что касается "Калгари", команда на 14-м месте в Западной конференции, 47 очков.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Калгари
