Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Объявивший о возвращении в бокс британец Тайсон Фьюри встретится на ринге с россиянином Арсланбеком Махмудовым, сообщает "Матч ТВ".

Поединок тяжеловесов пройдет 11 апреля в Великобритании.

Последний бой 37-летний Фьюри провел в декабре 2024 года, единогласным решением судей уступив украинцу Александру Усику. Вскоре британец объявил о завершении карьеры, а недавно – о ее возобновлении.

На счету экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Фьюри на профессиональном ринге 34 победы, ничья и два поражения. 36-летний Махмудов выиграл 21 бой при двух поражениях.