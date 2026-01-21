Поиск

Боксер Туков считает интересным для публики возможное возвращение Фьюри

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Обладатель титулов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков высказался про очередное возвращение британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

"Тайсон Фьюри уже стал ключевой фигурой в тяжелом весе, вне зависимости от результатов его крайних боев. Мы знаем, что он умеет возвращаться в ринг, у него за плечами колоссальный опыт. Уверен, что тем же Уордли и Итауме еще очень рано выходить на бой с Фьюри, их там ничего хорошего не ждет. А так – Тайсон уже когда-то переворачивал всю обстановку в дивизионе, и думаю всегда будет интересен публике", - сказал Туков "Интерфаксу".

Ранее 37-летний Фьюри объявил о возвращении на ринг в 2026 году.

бокс Тайсон Фьюри Вадим Туков RCC Boxing Promotions
