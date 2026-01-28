Поиск

"Адмирал" прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" со счетом 5:2 взял верх над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Астане.

В составе "Барыса" голы провели Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48), Вячеслав Основин (51).

Авторы голов в составе "Барыса": Тайс Томпсон (25), Джейк Масси (52).

"Адмирал" прервал серию поражений, составившую девять матчей. За это время клуб назначил нового главного тренера, им стал Олег Браташ.

Владивостокский клуб продолжает занимать последнее, 11-е место в Восточной конференции, 36 очков. "Лада" - на десятом месте на Западе (36).

