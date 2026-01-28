Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин провел первый матч за "Енисей"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Красноярский "Енисей" со счетом 66:79 проиграл московскому ЦСКА в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Красноярске.

В составе хозяев дебютировал Даниил Касаткин, для которого игра стала первой после освобождения из тюрьмы во Франции. 27-летний форвард набрал 12 очков, совершил четыре подбора, отдал две передачи и сделал два перехвата.

В январе этого года 26-летний Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Россию в результате обмена на обвиняемого в шпионаже француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

О задержании Касаткина по запросу США сообщалось летом прошлого года. Спортсмен был задержан еще 21 июня в аэропорту Шарля де Голля, куда прилетел с невестой. С 23 июня он арестован, защите не удалось добиться более мягкой меры пресечения. В США его подозревали в причастности к группировке хакеров-вымогателей, которая в 2020-2022 годах атаковала 900 организаций, в том числе две государственные. Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его клиент ни в чем не виноват.

По словам защиты, спортсмен совершенно не разбирается в компьютерных технологиях и, вероятно, речь идет о компьютере, который он в США купил с рук и с которым никак не манипулировал.