Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦСКА подписал контракт с бразильским защитником Матеусом Рейсом, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2029 года с опцией продления еще один сезон.

Предыдущим клубом 30-летнего Рейса был "Спортинг", в составе которого бразилец трижды становился чемпионом Португалии, а также по одному разу выигрывал Кубок лиги, Кубок и Суперкубок страны. Рейс считается рекордсменом "Спортинга" по выигранным трофеям среди иностранных футболистов

В текущем сезоне Лиги чемпионов Рейс вместе со "Спортингом" вышел в 1/8 финала турнира. Всего на счету бразильца 28 матчей в главном европейском турнире, что является лучшим показателем среди всех игроков "Спортинга" за всю историю.

Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии.