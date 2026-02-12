Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Российский теннисист Карен Хачанов Фото: Gabriel Calvino Alonso/BSR Agency/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Роттердаме.

Результат – 7:6 (10:8), 3:6, 6:3 в пользу представителя Испании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 18-е место, Муньяр – 37-я ракетка мира.

Помимо Хачанова, в турнире принял участие первая ракетка России (и 11-я – в мире) Даниил Медведев, проигравший еще в первом круге.

Матчи турнира в Роттердаме традиционно проходят на хардовом покрытии. Категория соревнования – ATP 500.

Действующий чемпион соревнования – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех триумфатором турнира в Роттердаме становился к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – три титула.

Из россиян победителями розыгрыша в Нидерландах становились Евгений Кафельников (1999 год), Михаил Южный (2007), Андрей Рублев (2021) и Даниил Медведев (2023).

Сам турнир проводится с 1972 года.