Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион России в составе "Краснодара" Данила Козлов стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт 21-летнего россиянина с армейцами рассчитан до июня 2029 года. Соглашение предусматривает опцию продления на один сезон.

В составе своей предыдущей команды, "Краснодара", Козлов провел 51 матч, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

У футболиста имеется опыт игры за юношеские и молодежные сборные России.

"Краснодар" - действующий чемпион России и лидер Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне. В 18 матчах команда набрала 40 очков и на четыре опережает занимающий четвертое место ЦСКА.