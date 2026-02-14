Поиск

Сборная Канады по хоккею победила Швейцарию на Олимпиаде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:1 взяли верх над Швейцарией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Италии.

Голы в составе победителей провели Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккинон (54).

Автор гола в составе швейцарцев – Пиус Зутер (13).

СпортСборная Канады разгромила Чехию на ОлимпиадеСборная Канады разгромила Чехию на ОлимпиадеЧитать подробнее

Игра омрачилась травмой швейцарского хоккеиста Кевина Фиалы незадолго до окончания третьего периода: форварда увезли со льда на носилках. При этом в знак поддержки на лед в это время вышли не только швейцарские, но и канадские игроки.

Команды представляют группу А. Ранее в пятницу Чехия со счетом 6:3 обыграла Францию.

Канада лидирует в группе – 6 очков. По 3 очка набрали Швейцария и Чехия. У Франции очков нет.

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.

Хроника 21 января – 14 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Россиянин Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });