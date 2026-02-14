Сборная Канады по хоккею победила Швейцарию на Олимпиаде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:1 взяли верх над Швейцарией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Италии.

Голы в составе победителей провели Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккинон (54).

Автор гола в составе швейцарцев – Пиус Зутер (13).

Игра омрачилась травмой швейцарского хоккеиста Кевина Фиалы незадолго до окончания третьего периода: форварда увезли со льда на носилках. При этом в знак поддержки на лед в это время вышли не только швейцарские, но и канадские игроки.

Команды представляют группу А. Ранее в пятницу Чехия со счетом 6:3 обыграла Францию.

Канада лидирует в группе – 6 очков. По 3 очка набрали Швейцария и Чехия. У Франции очков нет.

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.