Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По итогам седьмого соревновательного дня Олимпийских игр в Италии сборная Норвегии по-прежнему возглавляет общий медальный зачёт.

В активе норвежских спортсменов — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в неофициальном зачете занимает Италия (6, 3, 9), третье – команда США (4, 7, 3).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

