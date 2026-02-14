Россиянин Демин сыграл в Матче восходящих звезд НБА

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Баскетболист "Бруклин Нетс" россиянин Егор Демин помог команде Винса Картера одержать победу над командой Кармело Энтони в матче восходящих звезд НБА.

Результат – 25:24.

Демин провел на площадке 3 минуты 40 секунд, набрал 2 очка, совершил 2 подбора и заблокировал 1 бросок.

Демин – третий россиянин, сыгравший в Матче восходящих звезд НБА, после Андрея Кириленко и Алексея Шведа.

Российский баскетболист выступает за "Бруклин" с этого сезона.

19-летний Демин – воспитанник московского баскетбола, а также школы мадридского "Реала". Прошлый сезон провел за команду университета Бригама Янга.