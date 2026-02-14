Поиск

Олимпийский чемпион Жулин считает, что Гуменнику снизили оценки на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Петр Гуменник своим выступлением заслужил медаль Игр-2026 в Италии.

"Для меня Гуменник — просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая — слишком низкая при такой программе...", - приводит слова Жулина "Спорт-Экспресс".

СпортКазахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл ОлимпиадуКазахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл ОлимпиадуЧитать подробнее

"Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым. Шайдоров — просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше — для меня он второй. Сегодня два проката были выдающихся — Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагияма и Сато программы были просто никакими!" — отметил Жулин.

Гуменник занял шестое место по итогам соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Италии.

За произвольный прокат он получил 184,49 балла.

По сумме оценок за короткую (12-й результат) и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.

Как сообщалось, олимпийским чемпионом сенсационно стал казахстанец Михаил Шайдоров. В сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье – его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Лидировавший после короткого проката представитель США Илья Малинин провалил произвольную программу (15-е место) и с общим результатом 264,49 балла занял лишь восьмое место.

Хроника 21 января – 14 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры фигурное катание Александр Жулин Петр Гуменник
