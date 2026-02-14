Поиск

Ишимбаев победил Шахгириева в главном поединке турнира Prime FL в Уфе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу "Хантер", победил Суламбека "Алого Зверя" Шахгириева в главном поединке турнира PRIME FL 5 в Уфе.

По итогам пяти раундов победу присудили Ишимбаеву единогласным решением судей.

Соперники представляют полусредний вес.

В 2024 году эти бойцы уже встречались на ринге, и их противостояние завершилось ничьей.

В со-главном бою вечера Магомедали "Маугли" Магомедрасулов из Башкортостана также единогласным решением судей одолел представителя Таджикистана Азизхана Red King Чоршанбиева.

ММА Prime FL
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец
Олимпийские игры 2026

Россиянин Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });