Ишимбаев победил Шахгириева в главном поединке турнира Prime FL в Уфе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу "Хантер", победил Суламбека "Алого Зверя" Шахгириева в главном поединке турнира PRIME FL 5 в Уфе.

По итогам пяти раундов победу присудили Ишимбаеву единогласным решением судей.

Соперники представляют полусредний вес.

В 2024 году эти бойцы уже встречались на ринге, и их противостояние завершилось ничьей.

В со-главном бою вечера Магомедали "Маугли" Магомедрасулов из Башкортостана также единогласным решением судей одолел представителя Таджикистана Азизхана Red King Чоршанбиева.