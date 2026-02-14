Поиск

Россиянка Крылова вышла в четвертьфинал в турнире по шорт-треку на ОИ

Иван Посашков выбыл из борьбы за медали

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская шорт-трекистка Алена Крылова завоевала путевку в 1/4 финала олимпийского турнира в Италии на дистанции 1000 м.

Она вошла в число четырех спортсменок, показавших лучшее время из тех, кто в своем заезде финишировал третьим.

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды пройдут 16 февраля.

В свою очередь, Иван Посашков выбыл из борьбы за награды на дистанции 1500 м. Он занял пятое место в своем заезде.

На участие соревнованиях в Италии 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Хроника 21 января – 14 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры шорт-трек Алена Крылова Иван Посашков
