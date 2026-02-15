Поиск

Воскресный соревновательный день ОИ пройдет без участия россиян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены 15 февраля не будут представлены ни в одной дисциплине зимних Олимпийских игр в Италии.

В отчетный соревновательный день разыграют девять комплектов наград.

В настоящий момент в неофициальном медальном зачете лидирует Норвегия - 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку по-прежнему занимает Италия (6, 3, 9), третье место занимает сборная США (5, 8, 4).

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, олимпийских медалей пока не завоевали. На Играх-2026 заявлены 13 российских атлетов.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершится 22 февраля.

