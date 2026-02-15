Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию на ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии в овертайме обыграли команду Чехии со счетом 4:3 в матче группового этапа зимних Олимпийских игр.

Авторы голов у швейцарцев: Роман Йози (37-я минута), Тимо Майер (39), Пиус Зутер (49) и Дин Кукан (62). У чехов отличились Филип Хлапик (16), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).

По итогам трех туров группового этапа Швейцария занимает второе место в группе А с пятью очками. Чехия расположилась на третьей строчке с четырьмя баллами. Первое место за собой застолбила Канада (6). Франция финишировала на четвертой строчке (0). Канадцы и французы очный матч проведут в воскресенье позднее.

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

Олимпийские игры проходят в Италии.