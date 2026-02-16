Шорт-трекистка Крылова стала девятой на ОИ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла девятое место в соревнованиях на дистанции 1000 м на зимних Олимпийских играх в Италии.

Крылова не смогла выйти в финал А после падения в полуфинальном забеге. В финале В она стала девятой, что в итоговой классификации дало ей девятое место.

Олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м стала нидерландка Ксандра Велзебур, серебряную медаль завоевала канадка Кортни Саро, бронзовым призером стала кореянка Ким Гил Ли.

Ранее Крылова также принимала участие в забеге на 500 м, где не преодолела квалификационный этап.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо российские спортсмены выступают под нейтральным флагом и пока не завоевали ни одной награды. Игры продлятся до 22 февраля.