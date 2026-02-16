Поиск

Горнолыжник Ефимов выбыл из борьбы за медали

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский горнолыжник Семен Ефимов не финишировал в первой попытке соревнований по слалому на зимних Олимпийских играх в Италии и не вышел во вторую попытку.

Как сообщается, Ефимов не смог завершить заезд на трассе.

29-летний Ефимов является чемпионом России и победителем зимней Универсиады 2019 года в слаломе.

Российские спортсмены на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступают в статусе нейтральных атлетов. Соревнования продлятся до 22 февраля.

