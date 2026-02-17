Российский боксер Мамедов не хочет третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, участник Олимпийских игр-2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов признался, что не очень хочет проведения трилогии между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Если говорить про необходимость организации трилогии между Биволом и Бетербиевым… Мне вот хочется, чтобы все осталось, как есть - дружеская боевая ничья. Так что я, скорее, не хочу их третий бой, чем хочу. Если же все-таки трилогия состоится, то думаю, Дима будет фаворитом в процентном соотношении 55 на 45. Да, Артур в любом случае сделает работу над ошибками, но Дима на ногах очень хорош, и за ним преимущество", - сказал Габил Мамедов "Интерфаксу".

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Также Мамедов оценил шансы российского тяжеловеса Арсланбека Махмудова в бою с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 11 апреля в Лондоне.

"Мы говорим о таком виде спорта, как бокс. Тут можно проигрывать все раунды и в конце боя нокаутировать соперника. Тут надо учитывать, в каких кондициях боксеры подойдут к этому противостоянию. Шансы есть всегда и у всех. Тем более, в боксе", - добавил Мамедов.

Сам Габил Мамедов 23 февраля в Москве в составе сборной "Динамо" проведет бой с кубинцем Виктором Пересом в рамках международной матчевой встречи со сборной мира.