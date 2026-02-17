Поиск

У Сурова сменился соперник по бою в рамках встречи между "Динамо" и сборной мира

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - У чемпиона мира-2025, двукратного чемпиона России в тяжелом весе 21-летнего Давида Сурова сменился соперник по бою в рамках турнира "Международная матчевая встреча между сборными "Динамо" и мира". Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально соперником Сурова должен был стать обладатель пояса IBA.PRO Intercontinental Крис Томпсон, но боксер из ЮАР получил травму. Теперь россиянин встретится с иранцем Иманом Рамезанпуром.

Суров дебютировал на профессиональном ринге в конце января на турнире "IBA.PRO 14", в первом раунде нокаутировав доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро.

Турнир состоится 23 февраля в Москве и будет посвящен Дню защитника Отечества.Международная матчевая встреча между сборными "Динамо" и мира пройдет по правилам олимпийского бокса и в пяти весовых категориях.

Суров выступит в весовой категории свыше 92 кг. Также за "Динамо" выступят чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, участник Олимпийских игр-2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов, двукратный чемпион России и четвертьфиналист чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России, победитель Кубка России-2025 Рамазан Дадаев.

Это будет вторая подобная международная матчевая встреча. Первая состоялась в ноябре 2024 года, когда по итогам семи поединков сильнее оказались динамовцы – 6:1.

Также на вечере бокса 23 февраля состоятся два выставочных медийных поединка, которые будут состоять из трех раундов. Руководитель лиги кулачных боев Prime FL Артем Лобанов встретится с бойцом ММА Михаилом Гогитидзе (бой в весе до 85 кг). Также грузин Пеле Сайдоян проведет бой с россиянином Абубасиром Шахвердиевым (бой в весе до 77 кг).

