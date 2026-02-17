Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал Олимпиады

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сборные Германии и Швейцарии по хоккею обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Италии.

Немецкая команда со счетом 5:1 обыграла в стыковом матче сборную Франции. В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (4-я минута), Фредерик Тиффельс (11), Джон-Джейсон Петерка (19), Джош Самански (48) и Нико Штурм (60). Единственную шайбу французов провел Пьер-Эдуар Белльмар (25).

В четвертьфинале Германия сыграет со Словакией.

Сборная Швейцарии со счетом счетом 3:0 переиграла команду Италии. Авторы голов: Филипп Курашев (2), Роман Йози (11), Нико Хишир (46).

В четвертьфинале Швейцария встретится с Финляндией.

По итогам группового этапа и квалификационных матчей определились участники плей-офф. В четвертьфинал напрямую вышли победители групп, а также лучшие команды по рейтингу. Остальные сборные продолжают борьбу в стыковых матчах.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 18 февраля.

Сборные России и Белоруссии по хоккею к участию в Олимпиаде не допущены.