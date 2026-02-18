Поиск

Норвегия сохраняет лидерство в медальном зачете Олимпиады-2026 в Италии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии продолжает возглавлять неофициальный командный зачет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии по итогам очередного соревновательного дня.

В активе норвежских спортсменов — 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место удерживает хозяйка соревнований Италия (9, 4, 11), на третьей строчке располагается команда США (6, 10, 5).

Российские спортсмены, выступающие на Играх в нейтральном статусе, пока не смогли завоевать олимпийские награды.

