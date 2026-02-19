Россияне Аделия Петросян и Никита Филиппов поборются за награды ОИ в четверг

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два российских спортсмена выступят на олимпийских соревнованиях Игр-2026 в Италии в четверг.

В 12:30 мск стартуют соревнования по ски-альпинизму в спринте, где выступит россиянин Никита Филиппов. Финал запланирован на 16:15.

В 21:00 будет дан старт произвольной программы среди фигуристок в женском одиночном катании. Среди участниц – трехкратная чемпионка России Аделия Петросян. После короткой программы она занимает пятое место, набрав 72,89 балла.

Всего в Олимпиаде принимают участие 13 российских спортсменов, награды они пока не выиграли.

Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.