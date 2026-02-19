Поиск

Россияне Аделия Петросян и Никита Филиппов поборются за награды ОИ в четверг

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два российских спортсмена выступят на олимпийских соревнованиях Игр-2026 в Италии в четверг.

В 12:30 мск стартуют соревнования по ски-альпинизму в спринте, где выступит россиянин Никита Филиппов. Финал запланирован на 16:15.

В 21:00 будет дан старт произвольной программы среди фигуристок в женском одиночном катании. Среди участниц – трехкратная чемпионка России Аделия Петросян. После короткой программы она занимает пятое место, набрав 72,89 балла.

Всего в Олимпиаде принимают участие 13 российских спортсменов, награды они пока не выиграли.

Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Хроника 21 января – 19 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры Никита Филиппов Аделия Петросян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ

Олимпийские игры 2026

Клебо в десятый раз выиграл золото Олимпийских игр

Олимпийские игры 2026

Определились все четвертьфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

"Реал" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

"Монако" проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов с удалением Головина

Олимпийские игры 2026

Россиянка Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы на ОИ

"Галатасарай" разгромил "Ювентус" в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА

Олимпийские игры 2026

Аделия Петросян заработала 72,89 балла в короткой программе на ОИ

Аделия Петросян заработала 72,89 балла в короткой программе на ОИ
Олимпийские игры 2026

Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Россияне Ефимов и Крылова поборются за медали ОИ в понедельник

Россияне Ефимов и Крылова поборются за медали ОИ в понедельник
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });