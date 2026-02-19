Поиск

В Кремле указали на право спортсменов выступать под флагами своих стран

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия не согласна с украинскими чиновниками, которые приняли решение бойкотировать Паралимпиаду из-за участия в ней российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша позиция хорошо известна. Мы считаем, что, в целом, спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики. Здесь мы, конечно, видим де-факто слова украинских представителей, представителей киевского режима, в которых говорится о совсем обратном. Мы категорически с этим не согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя частичный бойкот Украины.

"Мы считаем, что все спортсмены, и олимпийцы, и паралимпийцы должны быть в праве свободно выступать на международных соревнованиях, тем более, на Олимпиаде и Паралимпиаде под флагами своих стран. Это именно спортивные состязания, а не политические гонки", - подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщалось, на Паралимпиаде-2026 россияне выступят под государственной символикой РФ. Игры пройдут с 6 по 15 марта.

