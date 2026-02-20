Аделия Петросян исполнила произвольную программу на Олимпиаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Италии.

За произвольный прокат она получила 141,64 балла. По сумме оценок за короткую (пятый результат) и произвольную программы Петросян набрала 214,53 балла и занимает второе промежуточное место.

Впереди участие в произвольной программе еще четырех фигуристок.

Петросян - трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при России.

Всего на Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, все – под нейтральным флагом.