Костомаров счел оправданным риск Петросян на Олимпиаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что без технических элементов наивысшей сложности в программе россиянка Аделия Петросян не смогла бы победить на ОИ.

"Смотрел с надеждой, что ей удастся сделать все задуманное. Но не получился четверной тулуп. С обычным набором тройных прыжков победить практически невозможно. Как я и говорил после короткой программы, без элементов ультра‑си бороться будет фактически невозможно. Поэтому, что есть, то есть. Это Олимпиада", - приводит слова Костомарова "Матч ТВ".

"Без риска там нечего было ловить", - добавил Костомаров.

Как сообщалось, Петросян в женском одиночном катании на Олимпиаде 2026 года в Италии заняла шестое место. В сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удался четверной тулуп, обернувшийся падением.

Аделия Петросян – трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница финалов Гран-при России по фигурному катанию.

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.