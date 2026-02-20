Тренер минского ХК "Динамо" Горбенко покинул клуб

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского "Динамо", сообщает пресс-служба белорусского хоккейного клуба.

"Тренер присоединился к нашей команде по ходу сезона 2024/25. Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Анонсировавшие это кадровое решение СМИ сообщали, что в свете этой ситуации клуб, вероятно, покинет и главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Минское "Динамо" сейчас занимает третье место в Западной конференции КХЛ, команда гарантировала себе место в плей-офф.