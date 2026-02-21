Два российских спортсмена поборются за медали Олимпиады в субботу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На зимних Олимпийских играх в Италии 21 февраля пройдут розыгрыши медалей в соревнованиях с участием двух российских спортсменов.

В 13:00 стартует гонка лыжников на 50 км с общего старта классическим стилем. Среди участников – россиянин Савелий Коростелев.

В 17:50 будет дан старт полуфинальным забегам по конькобежному спорту среди женщин в масс-старте. Для участия заявлена россиянка Анастасия Семенова. Финальный забег начнется в 19:15.

21 февраля, в предпоследний день Олимпиады, будет разыграно 10 комплектов наград.

Всего на участие в Играх-2026 были заявлены 13 российских спортсменов под нейтральным флагом. К настоящему моменту им удалось завоевать одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.