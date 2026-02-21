Поиск

У Сосулина сменился соперник по бою на турнире "IBA.PRO 15" в Санкт-Петербурге

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новым соперником российского боксера Павла Сосулина по бою 12 марта в Санкт-Петербурге станет австралиец Виктор Нагбе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально соперником Сосулина должен был стать другой австралиец Камил Балла, но боксер получил травму на тренировке.

Десятираундовый рейтинговый поединок в первом среднем весе возглавит турнир "IBA.PRO 15", который пройдет на КСК Арене.

В своем последнем бою 29-летний Сосулин в ноябре в Самаре в рамках шоу "IBA.PRO 12" во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental. На его счету 12 побед (шесть – нокаутом) в 12 поединках

32-летний Нагбе в 2025 году провел четыре официальных поединка. По ходу карьеры он владел такими титулами, как WBC Asian и чемпиона Австралии. Всего он выиграл 12 боев (шесть – досрочно) при двух поражениях.

Турнир "будет организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

