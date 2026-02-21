Поиск

Габил Мамедов восхитился результатом сборной России на ЧМ-2025 по боксу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2025, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, участник Олимпийских игр-2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов высоко оценил выступление сборной России на прошедшем в декабре в Дубае чемпионате и отдельно отметил Илью Попова, который первенствовал в категории до 63,5 кг.

"С восторгом отреагировал на выступление сборной России на чемпионате мира. Я безумно счастлив и рад, что сборная выступила именно так", - приводит слова Мамедова пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщалось, боксеры сборной России завоевали на ЧМ 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль и выиграли командный зачет.

"Просто молодцы! Абсолютно все, включая моего соперника Илью Попова. Из-за меня он долго ждал своего шанса и сейчас воспользовался им на полную. Молодец! Повторюсь, все молодцы и красавцы. Хочу ли я провести бой с Поповым? Если сведет ринг, то с удовольствием отбоксируем. А хочу или нет – не мне выбирать. В принципе мы и так с ним уже семь раз боксировали", - подчеркнул боксер.

Попов 12 марта в Санкт Петербурге проведет свой четвертый поединок на профессиональном ринге на турнире "IBA.PRO 15". Соперником будет казахстанец Нуртас Ажбенов.

В свою очередь Мамедов 23 февраля в Москве встретится с кубинцем Виктором Пересом в рамках матчевой встречи между сборными "Динамо" и мира.

