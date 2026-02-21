Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в гонке на 50 км классическим ходом с масс-старта на зимних Олимпийских играх в Италии.

Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды.

Вторым с отставанием в 17,5 секунды финишировал Мартин Нюэнгет. Третьим стал Эмиль Иверсен (+46,2 секунды).

Таким образом, Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом, шесть наград высшего достоинства он завоевал на Играх в Италии. По ходу Олимпиады-2026 норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.

До Клебо рекордсменами были его соотечественники лыжники Марит Бьерген и Бьорн Дэли, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален - по восемь золотых медалей.

Зимняя Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.