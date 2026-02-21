Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке на 50 км с масс-старта классическим ходом на зимних Олимпийских играх в Италии.

От выигравшего гонку норвежца Йоханнеса Клебо он отстал на 3 минуты 16 секунд. Клебо преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Вслед за Клебо финишировали Мартин Нюэнгет (+17,5) и Эмиль Иверсен (+46,2).

Ранее в Италии Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км классическим ходом + 10 км – свободным ходом), 15-е – в гонке на 10 км свободным ходом с раздельного старта), а в спринте не смог пройти квалификацию.

Всего на Олимпийских играх-2026 заявлены 13 россиян под нейтральным флагом. На их счету ода медаль: Никита Филиппов стал серебряным призером в ски-альпинизме.