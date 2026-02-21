"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:2 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в товарищеской встрече на сборе в ОАЭ.

В составе москвичей голы забили Эсекьель Барко (30-я минута, с пенальти), Пабло Солари (54, 71), Тео Бонгонда (77), Владислав Саусь (80).

Авторы голов у "Ростова": Роналдо (64), Виктор Мелехин (90+1).

Матч прошел в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России. На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая шестое место в РПЛ (29 очков). "Ростов" - на 11-й строчке (21).