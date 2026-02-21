Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по хоккею чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что завершил выступления в профессиональном спорте.

"Болельщики меня больше не увидят. Я набрал вес во время Олимпиады (в Италии). Ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, и стал на четыре-пять килограммов тяжелее. Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь так много, чтобы мне приходилось играть", - приводит слова 54-летнего Ягра Hokej.cz.

Ягр - экс-игрок омского "Авангарда" и клубов НХЛ "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфия", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флорида", "Калгари". В последние годы защищал цвета чешского клуба "Рытиржи Кладно".

Олимпийские игры в составе сборной Чехии Ягр выиграл в 1998 году. Чемпионом мир становился в 2005 и 2010 гг.