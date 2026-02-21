"Реал" проиграл "Осасуне" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Осасуны" со счетом 2:1 победили "Реал" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голы забили: Анте Будимир (38-я минута, с пенальти), Рауль Гарсия (90).

У гостей отличился Винисиус Жуниор (73).

После этой победы "Осасуна" набрала 33 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Реал" сохраняет лидерство с 60 очками, опережая имеющую игру в запасе "Барселону" на два очка.