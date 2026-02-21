Поиск

"Реал" проиграл "Осасуне" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Осасуны" со счетом 2:1 победили "Реал" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голы забили: Анте Будимир (38-я минута, с пенальти), Рауль Гарсия (90).

У гостей отличился Винисиус Жуниор (73).

После этой победы "Осасуна" набрала 33 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Реал" сохраняет лидерство с 60 очками, опережая имеющую игру в запасе "Барселону" на два очка.

Реал футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее
Олимпийские игры 2026

Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона
Олимпийские игры 2026

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });