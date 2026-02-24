СКА обыграл "Адмирал" и вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 4:2 победили владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У победителей голы забили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). В составе гостей отличились Кайл Олсон (13) и Никита Тертышный (59). Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 24 броска из 26.

Эта победа позволила СКА набрать 69 очков после 58 матчей. Команда занимает шестое место и обеспечила себе место в восьмерке сильнейших по итогам регулярного чемпионата.

"Адмирал" с 41 очком после 58 игр располагается на 11-й позиции в Восточной конференции.

Команды, гарантировавшие места в плей-офф КХЛ

Западная конференция: "Локомотив", "Северсталь", "Динамо" (Минск), "Торпедо", ЦСКА, СКА.

"Лада" и "Сочи" лишились шансов.

Восточная конференция: "Металлург", "Авангард", "Ак Барс", "Автомобилист".