Чемпион мира Попов заявил, что хочет сфокусироваться на профессиональном боксе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира 2025 года по боксу в весе до 63,5 кг, двукратный чемпион России, победитель юношеских Олимпийских игр-2018 Илья Попов заявил, что хотел бы активно выступать на профессиональном ринге.

"Признаюсь, что сейчас больше хотелось бы сфокусироваться на профессиональном боксе. Мне нравится это направление, хочется проводить больше боев на профессиональном ринге. Хочу развиваться в профи, но и про олимпийский бокс не забываем", - приводит слова Попова пресс-служба Федерации бокса России.

12 марта на турнире "IBA.PRO 15" в родном для себя Санкт-Петербурге Попов встретится с Нуртасом Ажбеновым из Казахстана.

"Мне очень приятно боксировать в этом городе. Надеемся, всем понравится. Предстоящего соперника удалось изучить — он боксировал с Ваге Саруханяном, Габилом Мамедовым (в боях IBA.PRO). Хороший боксер - левша, как и я. Будем работать", - отметил Попов.

Россиянин к настоящему моменту провел три профессиональных поединка, во всех победил (в одном – нокаутом). На счету Ажбенова 14 побед (четыре – досрочные) при одном поражении.

Возглавит шоу в Санкт-Петербурге 10-раундовый рейтинговый бой между первым номером рейтинга WBA в первом среднем весе россиянином Павлом Сосулиным и австралийцем Виктором Нагбе.

бокс
Новости

