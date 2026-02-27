Поиск

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Алании"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Алания" расторгла контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым, сообщает пресс-служба владикавказского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Алания" благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

45-летний Гогниев возглавил "Аланию" в сентябре 2024 года, тогда команда играла еще в Первой лиге. Под его руководством клуб провел 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений. Сейчас "Алания" представляет Вторую лигу, дивизион А.

Будучи игроком, Гогниев становился чемпионом и обладателем Кубка России в составе ЦСКА.

футбол Спартак Гогниев Алания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по футболу проведет матч с Мали

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба "Альмерия"

Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба "Альмерия"

Панарин набрал два очка в дебютном матче за "Лос-Анджелес"

Панарин набрал два очка в дебютном матче за "Лос-Анджелес"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });