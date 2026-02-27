Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Алании"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Алания" расторгла контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым, сообщает пресс-служба владикавказского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Алания" благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

45-летний Гогниев возглавил "Аланию" в сентябре 2024 года, тогда команда играла еще в Первой лиге. Под его руководством клуб провел 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений. Сейчас "Алания" представляет Вторую лигу, дивизион А.

Будучи игроком, Гогниев становился чемпионом и обладателем Кубка России в составе ЦСКА.