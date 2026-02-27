Поиск

Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил нидерландцу Таллону Грикспуру в 1/2 финала турнира в Дубае.

Результат – 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Грикспура.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место, Грикспур – 25-е.

В финале Грикспур сыграет с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Ранее эти спортсмены встречались один раз – в полуфинале турнира в Дубае в 2025 году: нидерландец победил со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по футболу проведет матч с Мали

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });