Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил нидерландцу Таллону Грикспуру в 1/2 финала турнира в Дубае.

Результат – 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Грикспура.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место, Грикспур – 25-е.

В финале Грикспур сыграет с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Ранее эти спортсмены встречались один раз – в полуфинале турнира в Дубае в 2025 году: нидерландец победил со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.