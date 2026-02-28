Оргкомитет Паралимпиады подтвердил аккредитации всех членов делегации России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Делегация России в полном составе прошла финальную регистрацию на Паралимпийские игры в Италии, заявил "Интерфаксу" президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Вчера в онлайн‑формате завершилась финальная регистрация паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии. Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена‑ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. В соревнованиях примут участие шесть россиян - в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде. Отечественные спортсмены будут выступать под флагом и гимном РФ.