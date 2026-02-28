Большунов и Степанова выиграли чемпионат России в смешанной эстафете

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Первая команда Татарстана стала победительницей смешанной эстафеты 4х5 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по лыжным гонкам.

В составе команды выступили Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Дистанцию они преодолели за 58 минут 57,7 секунды.

Второе место с отставанием в 1,6 секунды заняла первая команда Ленинградской области, третье – первая команда Тюменской области (+2,0).

Чемпионат России завершится 8 марта.