Поиск

Большунов и Степанова выиграли чемпионат России в смешанной эстафете

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Первая команда Татарстана стала победительницей смешанной эстафеты 4х5 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по лыжным гонкам.

В составе команды выступили Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Дистанцию они преодолели за 58 минут 57,7 секунды.

Второе место с отставанием в 1,6 секунды заняла первая команда Ленинградской области, третье – первая команда Тюменской области (+2,0).

Чемпионат России завершится 8 марта.

Александр Большунов Вероника Степанова лыжные гонки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по футболу проведет матч с Мали

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });