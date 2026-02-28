"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли "Пари НН" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

Счет был открыт на 15-й минуте: точный удар нанес нападающий "Локомотива". До перерыва хозяева остались в меньшинстве: на 44-й минуте вторую жёлтую карточку получил Александр Руденко.

"Пари НН" 69-й минуте сравнял счет: пенальти реализовал Олакунле Олусегун. Однако уже через три минуты "Локомотив" снова вышел вперёд: отличился защитник Лукас Фассон.

После этой победы "Локомотив" набрал 40 очков и сохранил третье место в турнирной таблице РПЛ. "Пари Нижний Новгород" остался на 15-й позиции с 14 баллами.