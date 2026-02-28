Российские велогонщики не смогли вылететь через Дубай на этап Кубка мира

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российским велогонщикам не удалось вылететь в Австралию через ОАЭ на этап Кубка мира. Об этом рассказала велогонщица Алина Лысенко.

"У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли, по известным всем причинам! Сейчас мы едем в другой аэропорт, и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь все получится", - написала Лысенко в своем телеграм-канале.

Этап Кубка мира пройдет в Австралии с 6 по 8 марта.

Ранее Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.