"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в АПЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграли "Кристал Пэлас" в домашнем матче 28-го тура Английской премьер-лиги.

Счет был открыт на 4-й минуте: отличился защитник гостей Максанс Лакруа. На 56-й минуте его удалили за два предупреждения.

На 57-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счет. На 65-й Беньямин Шешко провел победный для МЮ гол.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Кристал Пэлас" с 35 очками остался на 14-й позиции.

Подопечные Майкла Каррика не проигрывают в 2026 году и продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов.

Манчестер Юнайтед МЮ футбол
