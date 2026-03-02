Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам в НХЛ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 1:3 уступила "Сент-Луису" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У "Миннесоты" единственный гол провел российский нападающий Кирилл Капризов. Среди отличившихся в составе "Сент-Луиса" - российский форвард Павел Бучневич, на счету которого в этой игре гол и голевая передача.

Между тем, Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам в чемпионатах НХЛ. Он повторил достижение словака Мариана Габорика – 219 голов. "Миннесота" - единственный клуб Капризова в НХЛ.

Что касается Бучневича, то у него с учетом выступлений и за "Нью-Йорк Рейнджерс", 196 голов в чемпионатах НХЛ.

Следующую игру "Миннесота" проведет ранним утром 4 марта по московскому времени, на своей арене встретится с "Тампа-Бэй". "Сент-Луис" ранним утром 5 марта встретится в гостях с "Сиэтлом".

"Миннесота" и "Сент-Луис" представляют Западную конференцию НХЛ. "Миннесота" занимает третье место (80 очков), "Сент-Луис" - 15-е (53).