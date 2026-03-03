Поиск

"Реал" потерпел второе подряд поражение в чемпионате Испании по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 0:1 уступили "Хетафе" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч в матче был забит на 39-й минуте, автор гола – Мартин Сатриано.

На 90+5 минуте "Реал" остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил вышедший на замену Франко Мастантуоно. Также в компенсированное время вторую желтую карточку получил игрок "Хетафе" Адриан Лисо.

Это поражение стало для "Реала" вторым подряд в чемпионате Испании: в 25-м туре команда уступила в гостях "Осасуне" (1:2).

"Реал" остается на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков после 26 туров. Лидирует "Барселона", в активе которой 64 очка.

