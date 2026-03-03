Боксер Колденков усомнился в серьезности предстоящего боя Мейвейзера с Пакьяо

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2025, чемпион и победитель Кубка России 2025 года российский боксер Сергей Колденков считает, что запланированный на сентябрь поединок между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Мэнни Пакьяо будет не более чем шоу.

"Честно, в связи с последними событиями… Сейчас много боев делают просто ради шоу, то я и этот поединок воспринимаю именно так. Не думаю, что это серьезное противостояние, а просто шоу ради фанатов, чтобы они смогли вновь увидеть своих кумиров в ринге", - сказал Колденков "Интерфаксу".

"В 2015 году я еще был совсем юным, поэтому у меня особо воспоминаний таких и нет. Но я смотрел их первый бой и болел тогда за Мейвезера. Но все же бой был близким, и надо отдать должное Пакьяо, который провел конкурентный бой с Флойдом", - отметил собеседник агентства.

Колденков ответил на вопрос о наличии у него кумиров, вспомнив про имеющего российское гражданство бывшего абсолютного чемпиона в полутяжелом весе Роя Джонса-младшего.

"Кумиров у меня нет. Но в детстве всегда таковым являлся Рой Джонс-младший. Помню, как пытался ему подражать, вальяжно боксировать с опущенными руками", - добавил Колденков.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, не знающий поражений 49-летний Мейвезер 19 сентября в Лас-Вегасе встретится с бывшим чемпионом в восьми весовых категориях, вице-президентом IBA 47-летним Пакьяо. Эти боксеры встречались в 2015 году, когда сильнее оказался Мейвезер.

Сам Колденков 12 марта в Санкт-Петербурге на турнире "IBA.PRO 15" дебютирует на профессиональном ринге в поединке с кубинцем Абелем Лимой.