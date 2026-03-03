Большунов заявил, что получал предложения о смене гражданства

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал, что ему перейти под флаг другой страны ради участия в Олимпиаде-2026.

"Было несколько предложений... Чего мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время сейчас, даже и неохота об этом говорить, и вспоминать", - приводят слова Большунова "Вести".

В результате Большунов не получил допуска на зимние Игры-2026 в Италии. В соревновании приняли участие 13 россиян, на их счету одна медаль: серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов.