Кравцов назвал Сосулина безусловным фаворитом боя с Нагби

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов ожидает зрелищного поединка лидера рейтинга WBA в первом среднем весе Павла Сосулина против австралийца Виктора Нагбе.

"Нужно понимать, что это промежуточный бой. Павел является обязательным претендентом по версии WBA. Мы ждем резолюцию со стороны организации. В принципе там непростая ситуация, потому что сейчас титулы (WBO и WBA) объединил Ксандер Зайас. И, возможно, он продолжит объединение поясов. Временные титулы, скорее всего, сейчас отменятся. Это касается и WBA, и WBC. Так что эти титулы доживают последние месяцы", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

"Ситуация (вокруг Сосулина) очень неоднозначная, но мы работаем, чтобы Павел во второй половине года отбоксировал за звание чемпиона мира. Но в предстоящем мартовском поединке нельзя сбрасывать со счетов Нагбе. Это агрессивный боксер силового плана. И тут может найти коса на камень. Бой с Нагбе с точки зрения стилистики – что-то новое для Павла. Плюс Нагбе – достаточно популярный боксер в Австралии. Да, безусловный фаворит – Сосулин, но думаю, нас ждет хороший бой с точки зрения смотрибельности", - отметил Кравцов.

Бой Сосулина против Нагбе пройдет в рамках турнира "IBA.PRO 15" 12 марта на КСК Арене в Санкт-Петербурге.